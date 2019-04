En dan schakelen we nu live naar de Rechtbank Amsterdam, alwaar een vvd-senator met een twijfelachtige status twee journalisten van Quote voor de rechter daagt. Het zakenblad heeft in een serie artikelen onthuld dat Anne-Wil Duthler haar positie als volksvertegenwoordiger verlakt heeft, door mee te schrijven aan wetgeving waar haar eigen bedrijf - Duthler Associates - van profiteerde. Dat bedrijf, dat ze samen met haar man André Biesheuvel bestiert, blijkt verwikkeld in corruptie, belangenverstrengelingen, beslagleggingen en wanbetalingen. Na de onthullingen door FTM en in Quote liet de vvd het vaasje van Duthler keihard vallen: de partij opent - ruim tien jaar te laat, HP schreef al in 2009 over haar corruptie - een integriteitsonderzoek naar de senator, die als lid van de Loek Hermans-kliek tot in de hoogste kringen van de vvd bescherming genoot. Duthler zelf koos daarop de aanval tegen Quote, en sleepte het blad voor de rechter.

Omdat de parlementaire pers alleen nog interesse heeft in de etymologie van het woord 'boreaal', maar met geen vinger over de vrindjes van machtspartij vvd durft te tikken uit angst om uit het borrelcircuit gejorist te worden, zijn we dan maar zelf in de rechtbank gaan zitten. Want politieke agressie jegens de vrije pers door corrupte oligarchen - het is hier goeddoeme geen Oekraïne of Hongarije. Livetweets, ⤵️⤵️