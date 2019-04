We hielden hier een beetje bij hoe Keizer-killer Kim van Keken de afgelopen tijd in het boreale zakenblad Quote aan de stoelpoten van vvd-senator Anne-Wil Duthler zaagde. Die vrouw is een """gekozen volksvertegenwoordiger""" die al meer dan een decennium meeschrijft aan wetgeving waar haar eigen bedrijf direct van profiteert. Dat noemen we in normaal Nederlands een hondscorrupt takkewijf, dat met pek en veren over de dijken gejaagd zou moeten worden. Maar ja, dit is het integere Nederland van de vvd, dus trekt de vvd alleen halfzacht de handjes van haar af en heeft Anne-Wil Duthler vervolgens alle ruimte voor de juridische aanval: de Quotejourno's worden voor de rechter gesleept door De Duth. Dat meldt Opper-Quotezak Sander Schimmelpenninck terloops op Twitter. Je zou denken: is meteen mediastorm. Senator daagt vrije pers, dat is best wel schokkend. Zeker omdat de verhalen over Duthlers corruptie gewoon allemaal kloppen. Maar dit is ook het Nederland van de peopbange parlementaire perspipo's, die liever fris pils drinken met de macht dan het risico lopen om uit de binnenring van het borrelcircuit getrapt te worden. Maar donderdag 11 april dus: Corrupte parelketting versus de vrije pers, RB Amsterdam. Onze favoriete en beste beftoga-vijand (1) Christiaan Alberdingk Thijm doet de pleitnota. Dat wordt lachen. Hup vrije pers, boe vvd!