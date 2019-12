Oei. Au. Oef. Pijnlijk hoor. De ongenaakbare, blijkt genaakbaar. Woensdagavond zagen we al een ongemakkelijk aan zijn iets te ver open geknoopte overhemd plukkende premier bij Pauw. Deze zaterdag worden we vergast op een krachteloos gefluisterd kerstkaartje in de partijkrant: “Grenzen dicht”. De vvd krijgt peilingspetsen, maar dat is slechts een “familieruzie met de kiezer”, volgens Rutte, in een tamelijk pijnlijke poging om het kerstdiner gezellig te houden. De coalitiegenoten zijn niet van marsepein, zegt-ie ook. Maar dat is deze premier plotseling zelf wel. En over tien jaar visies ontwijken, als olifanten in de kamer, natuurlijk geen woord in deze trage treinramp van een interview. Helder. De strippenkaart van het salonliberalisme is opgebruikt. Volgende halte: Nieuwe Verkiezingen.

Jeetje.

De vluchteling naar voren nemen, nooit sjiek

Die migranten lopen daar al ruim je halve regeerperiode, Mark