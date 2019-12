MinPres Rutte glipte vorige week tijdens het Burgerdodendebat weer door de mazen van zijn eigen politieke mitose: Mark kan zich in tweeën delen om twee totaal verschillende personen te verenigen in exact dezelfde verschijning. Enerzijds heb je de premier die het land aanvoert in een oorlog in Irak, anderzijds is er de politicus die geen idee heeft wat er precies in die oorlog gebeurt. Enerzijds heb je winkelmanager Mark die de BV Nederland rendabel probeert te houden en daarvoor van iedereen participatie vraagt, zonder Dikke Ikken. Anderzijds is er boekhouder Rutte die zich niet herinnert dat-ie aan Unilever en Shell beloofd heeft om hun belasting te helpen ontduiken.

Of, het nieuwste voorbeeld van vandaag: in Nederland heb je een vroempremier die "rotmaatregel" 130 naar 100 als onderdeel van de "grootste crisis in zijn premierschap" omschrijft en niet wil dat zijn bevolking vliegschaamte kweekt. Maar zodra diezelfde man de grens oversteekt, is het plots een groenrechtse liberaal die het einde der tijden verkondigt als we niet *nu* ingrijpen in het klimaat. Het geheugen van hun partijleider lijkt wel het enige dat nog 'vroemmm' doet bij de vvd. Hard achteruit, welteverstaan.