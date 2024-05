Is dit uw land nog wel? We keken uit het raam en dachten; hey, de bosrand (de jonge zonnebloemen van overbuurvrouw Mies) lijkt wel 2,5% verder weg vandaag. Nou wat blijkt dat klopt. Het CBS schrijft hedenmorgen: "In de periode 2013-2022 is de oppervlakte van natuur- en bosgebieden met bijna 2,5 procent (158 vierkante kilometer) afgenomen. Dat is vergelijkbaar met 1,5 keer de oppervlakte van Den Haag. Ook de hoeveelheid agrarisch gebied nam af."

Minder groen dus, maar u krijgt er wel meer grijs voor terug. Al die mensen die hier niet geboren zijn moeten immers ergens wonen en dat mag wat kosten.

"De hoeveelheid bebouwd gebied – grond voor wonen, industrie en infrastructuur – is met 277 vierkante kilometer toegenomen (3,4 procent). Deze toename is ten koste gegaan van de oppervlakte van natuurlijke en agrarische ecosystemen. De afname van agrarisch gebied was in vierkante kilometers (178) groter dan de afname van de natuur- en bosgebieden, maar relatief gezien kleiner (0,9 procent vergeleken met 2,5 procent)."

Niets is nog eerlijk verdeeld, dus ook ontbossing niet. Het meeste groen verdween in Zuid-Holland (60 vierkante kilometer) en Friesland (44 vierkante kilometer). Gelderland heeft het grootste natuuroppervlak, relatief gezien wint Overijssel.