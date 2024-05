De NOS-reflex. Op 21 oktober nog bijvoorbeeld; moslims trekken met HAMASVLAGGEN DOOR DEN HAAG en de NOS kopt: "Nederlandse moslims: angst en onrust nemen toe". En nu dit.

""Ze bespuugden me vanwege mijn hoofddoek", "mensen die terrorist roepen of zeggen dat je hier niet hoort" en "ik moest mijn tas wegleggen omdat de leraar niet wist of hij kon exploderen". (...) "Er zijn momenten geweest dat ik in een moskee stond en uit voorzorg checkte waar de dichtstbijzijnde uitgangen zaten.""

Bron? "NOS Stories deelde voor dit verhaal een vragenlijst via Instagram en TikTok. Die werd door bijna 600 jonge moslims ingevuld, waarvan ruim 200 minderjarig."

Nou, als zij het zeggen.