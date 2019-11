OK, showdown, en hebben wij wat fijne oorlogsmetaforen voor u! De tot diep in de onderbuik met brandbare dossiers gevulde bommenwerper van MinDef Bijleveld staat ronkend op de startbaan. En wie weet wat voor feiten over het zogenaamd malfunctionerende geheugen van de vvd-premier daar allemaal uit gedropt gaan worden, want de CDA-minister gaat zich echt niet op de falende granaten van vvd-voorganger Hennis werpen om de vrede binnen de coalitie te bewaren.

Hoe het slagveld er ook uit zal zien vanavond: het is allemaal strategie. De coalitie is namelijk ernstig aan het verzwakken. D66 zit Snel-shocked in de bloederige loopgraven van de Belastingdienst terwijl een Jetten-drone de lege dorpjes Diversiteit en Inclusiviteit tot deerniswekkende strategische doelwitten aan het bombarderen is. Bij de vvd ontwaar je de eerste muiters die bij de frontlinies van het landsbelang weglopen, met een verzwakte moraal en grote zakken wachtgeld als oorlogsbuit onder de arm geklemd. En de Gristenunie heeft te weinig kapelaans in de coalitie om voldoende laatste zegens uit te spreken. Het CDA overziet dat slagveld een weet ook: stafgeneraal Rutte is echt wel bijgepraat over die ±70 burgerdoden die Jeanine Hennis op haar geweten heeft.

Vvd-veteraan Hennis (The War of Rutte I & II) sneuvelde zelf in 2017 over propagandaleugens nadat twee militairen in Mali het slachtoffer werden van slecht materiaal, en hoopte door onder te duiken in Irak (of all places) dat de woestijnstorm op tijd zou gaan liggen om misschien ooit Rutte nog op te volgen als partijleider (en premier). Maar het Irakese massagraf blokkeert definitief haar marsroute: Bijleveld heeft Hennis én Rutte al genoemd als politieke oorlogsmisdadigers, die es gewusst haben. Want het CDA laat Ank echt niet voor de bijl gaan voor de leugens van de vvd. (Het zegt wel alles over hoe FUBAR de vvd is, dat ze hun bondgenoten onder de bus willen gooien om hun eigen operationele fuckups te begraven.)

Stijlloze strategische voorspelling: Als Ank Bijleveld vanavond toch zelf het boetekleed aantrekt voor de burgerdoden van Mark Rutte, heeft het CDA daarvoor iets afgedwongen bij de vvd. Vermoedelijk op dossiers als stikstof of klimaat, want daar is het meeste electorale verlies te vrezen voor de gristengeneraals. Als Bijleveld zich niet in het zwaard werpt, kan de coalitie wel eens klappen - en denkt het CDA er bij de komende verkiezingen dus als winnaar uit te kunnen komen, omdat Rutte is moegestreden en de vvd strategisch is opgebruikt. Maar vergeet nooit: het oorlogsrecht dicteert dat de breker betaalt. Een wapenstilstand is voor de meeste partijen nog altijd wenselijker dan sterven voor wat wachtgeld.

LIVE FIRE EXERCISE: Om 19u, het eerste schot valt na de breek. ROE: Fire at will.

Tien jaar Veldtocht voor Drogredenaars: