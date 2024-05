Er waart een spook door Japan en het is de Japanse man onder heel krokant gebroken wit laken. Het speelt al vanaf minstens 2013, maar de Japanse man heeft er geen zin meer in. Niemand weet hoe het komt, en met zulke kwesties kom je sowieso al snel in esoterische luchtfietserij terecht.

Daar zijn we hier gelukkig heel goed in dus we verklaren het als volgt:

De Supernova van het Japanse keizerrijk implodeerde en Japans militaristische psyche werd gekanaliseerd richting industrie en het zakenleven. Dat werkte eventjes dusdanig goed dat 'Japan Inc.' tot aan het einde van de jaren 80 een economisch wonder genoemd werd waarvan zelfs gevreesd werd dat het de Amerikaanse en Europese economie zou ontstijgen.

Maar die economische Supernova had een prijs, want industrie en zaken zijn geen oorlog en behoefden geen soldaten, maar het beruchte Japanse fenomeen van de volledig ontzielde 'salary men' die meer dan eens sterven door overwerking.

Japanse salary men in combinatie met dat Japan het eigen extreem sadistische 'militaire' verleden nooit cultuurbreed en voldoende erkend heeft en er dus ook nooit voldoende zelfbeboeting voor heeft ondergaan, resulteerde in cultuurbrede pervertering van mannelijke seksualiteit en diens ontkoppeling van het voortplaningsinstinct.

En nu moet de reaguurder dat eiland dus van zichzelf komen redden. Meer na de breek.