OK, vroemer. U heeft nog precies vijftien weken. Vanaf dan is het nooit meer 110 op de snelweg. Of 120. Of 130. Want op 16 maart 2020 (als het weer een beetje meezit) gaat de rotmaatregel der rotmaatregelen in en mag u nergens nog harder dan 100 kilometer per uur rijden. Tenminste, overdag dan, want 's nachts kunt u zich alsnog helemaal het leplazarus stikstofdeponeren. Onze premier is naar Madrid gevlucht, maar het avondprotest is al begonnen en morgenochtend is het waarschijnlijk opnieuw raak. 16 maart 2020 dus. Ook best een mooie datum voor nieuwe verkiezingen.