Peilings. Het gaat beroerd met de VVD. De GroenLinks-koers in combinatie met PvdA-achtige wachtgeldschandalen zorgen voor vernietigende opiniepeilingen. Nu weer -2 zeteltjes, in de immer gezaghebbende Maurice de Hond Onderzoeken (pdf). Volgens de VVD zelf krijgen ze eventjes straf omdat ze heldhaftig "banen aan het redden" zijn in De Grootste Crisis Sinds De Oorlog. Volgens ons omdat het gewoon corrupte graaiers zijn die al het haardhout voor zichzelf willen houden, omdat er met 130 km/h een hongerwinter aan zit te komen. Wat een land, en wat een mensen...

Daar gaat je Kia Niro, Klaas!