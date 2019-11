Nederland, 2019 - Op verschillende rijkswegen in het land houden automobilisten langzaamaanacties. Op enkele plekken hebben ze hun voertuig helemaal stil gezet. De protestacties leiden in het hele land tot files en vertragingen.

Hoewel zich geen stakingsleiders hebben gemeld, lijken de acties gericht tegen de verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100. Op Facebook deden de afgelopen dagen wel diverse oproepen tot protest de ronde, die veel steun kregen van automobilisten die zich kritisch toonden over het stikstofbeleid. Om dat beleid te kunnen steunen, moest ”vroemvroempartij” vvd breken met haar laatste principe, en werd de verkiezingsbelofte ‘130 op de snelweg‘ - in 2011 nog feestelijk door Mark Rutte aangekondigd op de parking van een tankstation langs de A2 - ingeruild om een tijdelijke oplossing van een papieren probleem te bewerkstelligen.

Hoelang de acties nog zullen duren, is onbekend. De verwachting is dat de files vanaf negen uur zullen afnemen, omdat er ook nog gewerkt moet worden en de meeste mensen pas met kerst een paar dagen thuis kunnen zitten. Geruchten gaan dat er vanaf vier uur vanmiddag nieuwe acties gevoerd zullen worden. Ook voor volgende week, de week daarna en de week daarop staan dageljkse protesten gepland op talloze autosnelwegen in Nederland.