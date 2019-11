130 rijdend Nederland is het zat. HONDERDEN UREN per jaar reistijd erbij, en dat alleen maar omdat Mark Rutte de boeren te vriend wil houden. Dat gaat zomaar niet. De hardwerkende automobilisten staan voor dag en dauw op om voor onze files te zorgen en het minste wat ze dan verdienen is een beetje respect. En dat ze 130 kilometer per uur mogen rijden natuurlijk. Dus op 23 november gaan boze bestuurders (van auto's, niet van Nederland) naar het Malieveld om voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat de maat nog voller is dan een zeker landje aan de Noordzee. Als ze nou maar niet allemaal tegelijk komen, want dan staat het binnen de kortste keren weer vast op de A12. Vraagje voor burgemeester Remkes: hoeveel auto's passen er eigenlijk in op die parkeergarage?