Hallo boeren van Nederland. We gaan even iets rechtzetten. Want u las bij de NOS dat het Malieveld verboden wordt voor trekkers omdat ze te zwaar zijn voor de parkeergage. U las bij RTL Nieuws dat het Malieveld verboden wordt voor trekkers omdat ze te zwaar zijn voor de parkeergarage. En u las bij Hart van Nederland dat het Malieveld verboden wordt voor trekkers omdat ze te zwaar zijn voor de parkeergarage.

Maar. Het Malieveld wordt helemaal niet verboden voor trekkers omdat ze te zwaar zijn voor de parkeergarage. Sterker nog. In de conclusie van het onderzoek dat de gemeente Den Haag keurig aan GeenStijl heeft opgestuurd (PDF VOOR ALLE JOURNALISTEN EN INGENIEURS VAN NEDERLAND) staat letterlijk: "Uit de voorgaande berekeningen kunnen we concluderen dat er geen overschrijding van de ontwerpbelasting ontstaat wanneer de dakvloer volstaat met trekkers uit de voertuigcategorie T5, met een ruimte van één meter tussen de trekkers in de breedterichting."

Een woordvoerder van de gemeente, die wel wil benadrukken dat het Malieveld "geen parkeerterrein" is, meldt aan GeenStijl dat de gemeente Den Haag alleen maar heeft gezegd dat 'zware voertuigen' niet zijn toegestaan, maar dat daarmee onder meer bouwkranen en landbouwvoertuigen met een aslast van 11.500 kilo worden bedoeld en NIET doodgewone trekkers met een gewicht tussen de 6.000 en 8.000 kilo. In het persbericht van de gemeente staat: "Voertuigen van een lichtere categorie, zoals kleinere tractoren (lees: de trekkers die de vorige keer naar het Malieveld kwamen, GS), kunnen alleen met tussenruimte direct op het dek worden opgesteld om zo een te grote opgetelde belasting op één plaats te voorkomen." In het onderzoek is overigens niet berekend bij wat voor tussenafstand het wél gevaarlijk zou worden.

Maar volgens het onderzoek stort de parkeergarage onder het Malieveld (dat zelf dan weer geen parkeerterrein is, verwarrend allemaal) dus helemaal niet in als er trekkers op staan. De conclusie van de factcheckers van NU.nl 'Den Haag wist al vóór tweede boerenprotest van risico op te zware belasting Malieveld' beoordelen wij dan ook als onwaar. Mevrouw Ollongren, gaat u nog iets aan dit nepnieuws doen?

