Opzienbarende anekdote in de column van Tele hoofdredacteur Paul Jansen aangaande de nepnieuwsbestrijding hier te lande, die (verrassing!) uitmondt in het censureren van onwelgevallige meningen. Wat blijkt? Als iemand bij NU.nl beslist dat een artikel van een concurrent van NU.nl niet deugt, krijgt de concurrent van NU.nl een officiële NEPNIEUWS-waarschuwing van Facebook. Bij NU.nl werken kennelijk geen mensen die begrijpen wat belangenverstrengeling betekent. Of vrije pers. Of collegiale ethiek. Bij NU.nl werken Vrijheid van Meningsuiting hatende zombies, die iedereen die niet de hele dag met een schuldgevoel papier-mache poppen van Greta Thunberg in elkaar loopt te knutselen het liefst het zwijgen opleggen. En daarom kreeg de Telegraaf een (later ingetrokken) waarschuwing voor dit artikel, omdat het volgens de NuCheckt-redactie 'ongenuanceerd' is. Hele anekdote na de breek. Kerncitaat: "Uit dat overleg kwam ook naar voren dat Nu.nl soortgelijke discussies met enkele andere media had gevoerd." Eigenlijk ongelooflijk, inderdaad.





WTF WTF WTF WTF WTF

PS reaguurders: even opletten met formuleren, want deze regel geldt nog steeds