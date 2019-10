Hihihi ende hahaha ende hohoho. Minister Kajsa Ollongren heeft een onderzoek laten uitvoeren over nepnieuws en heeft de uitkomsten verstopt in het persbericht: 'Kabinet zet in op transparantie in strategie tegen desinformatie'. Toch raar. Laat je onderzoekers een 205 pagina's tellend rapport over nepnieuws schrijven, ben je helemaal niet trots op de bevindingen. Terwijl het een hartstikke interessant rapport is. Zou dat misschien komen omdat de inhoud mevrouw Ollongren niet zo goed uitkomt? Een soort van 'ik vertrouw het onderzoek niet, want ik ben het er niet mee eens'? Dat moeten we toch niet willen met zijn allen. Wij pakken even puntje 1 van de 'bevindingen in het kort' erbij. Let op hoor. Niet schrikken. Komt ie. "Wij hebben geen buitenlandse desinformatiecampagne of nep-actiegroepen gevonden, rond de Provinciale Staten- en Europese parlementsverkiezingen van 2019." Geen. Nul. Niks. Nakkes. Nada. Die hele nepnieuwslawine van Kajsa Ollongren was dus uit de duim gezogen bullshit. Nepnieuws dus. Maar dan van onze eigen minister.

LOL. 'Reële dreiging'

BONUSQUOTE: uw blog is tendentious-mainstream