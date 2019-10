Zo kunnen we toch niet met elkaar omgaan in dit land

Burgers van Nederland. In een pluriforme samenleving is het essentieel dat wij kunnen vertrouwen op de instituties die verantwoordelijk zijn voor het weergeven van de feiten waarmee het maatschappelijk debat wordt gevoerd. Feitenvrije verdachtmakingen raken daarom niet alleen die instituties, maar de verbinding van onze samenleving als geheel. Wie de onpartijdige hoeders van de waarheid aanvalt, zet de bijl aan de wortel van het open debat. Dit kunnen wij niet laten gebeuren. Wie zwijgt, stemt toe. Stop met deze geniepige aanvallen op het [CBS], dat in deze verhitte tijden de discussie omtrent [provinciale cijfers over wanbetalers in de zorg] juist vooruit helpt, door naar zijn beste kunnen objectieve cijfers te publiceren. Hup [CBS].

Help het vertrouwen in de instuties maar verder om zeep

Zo winnen de Russen

Hop de SJW's erbij