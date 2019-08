Wat leven we toch in een prachtig land, waar je gebruik kunt maken van het demonstratierecht om publiekelijk te pleiten voor je eigen vrijheidsberoving en sociale isolement. Vanaf half vier - na het vrijdaggebed - is er op de Haagse Koekamp een demo tegen het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding, ironisch genoeg anoniem georganiseerd via Facebook (4,6k interested, 571 going, 5e colonne en 1 mediatent). Er worden gratis nikaabs uitgedeeld en het grasveld vol profeetparasols zal worden aangemoedigd door dwaze verraders van gevangen vrouwen, zoals UvA-wappie Annelies "Hoge hakken zijn ook onderdrukking" Moors, UU-dwaallicht Tom "Sharia is niet strijdig met onze rechtsstaat" Zwart en natuurlijk de eeuwige lawaaiblouse Martijn "Hoera Theo is dood" de Koning. Precies wat de reputatie van de islam in Nederland nodig heeft: drie drogredenerende Helper Whiteys die een weide vol zeiknatte kalifaatpinguïns gaan vertellen dat jezelf uitgummen door een kap over je met radicaal-regressieve overtuigingen gevulde koppie te trekken, óók een vorm van vrijheid voorstaat. Onder de deelnemers zijn ook diverse Boerkabuddies van NRC, onduidelijk is of er ook terreurverdachten gaan opduiken. Wat de haatparade met de huizenprijzen en leefbaarheid rond de Koekamp doet, zullen we achteraf aan een Haagse makelaar vragen.

Kloof verkleinen: Vanuit de droge leunstoel een beetje tegendruk geven, kan door de oproep van de Ware Progressieven van Femmes For Freedom te ondertekenen: mail naar [email protected] om tegen de valselijk als keuzevrijheid verkochte vrouwenfobie te tekenen.

MEDIA(BE)DEKKING: Deelneemsters mogen niet met de media praten, maar De Telebelg en Halalgemeen Dagblad zijn wel present.

BrilSmurf is er ook!