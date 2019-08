Even terug naar dit topic van donderdagavond, waarin die dronken Haagse dame 'walgelijk, walgelijk' stond te roepen naar flyerende profeetpinguïns. Want in de consternatie van het kleine straatconflict is ons helemaal ontgaan dat de grijze djellaba die zijn harem begeleidde, een veroordeelde terreurverdachte uit de stal van Abou Moussa is. We werden er per mail op gewezen dat deze Moussa L., AKA Abou Ilias, hun boerkabuddie was.

Citaatje Staatsomroep over hem, uit 2015: "Op Twitter verspreidde hij berichten waarin werd opgeroepen af te reizen naar Syrië om deel te nemen aan de strijd. Hij was begin dit jaar aanwezig bij een demonstratie voor sluiting van de terroristenafdelingen. Daar hield hij een emotionele, volgens sommige commentatoren opruiende toespraak. In diezelfde maand zou L. een agente hebben bedreigd." Over zijn tijd op de TA deed hij later ook nog huilie-huilie tegen de NOS.



Een van de boerkadraagster zegt in de RT-repo hierboven: "We hoeven niet gelinkt te worden met terrorisme." Ja, mevrouw, dan moet je vooral met een veroordeelde terrorist gaan flyeren.



Na de breek: nog wat onnavolgbare edoch best opruiende retoriek van Abou Ilias tegen het boerkaverbod, dat hij koppelt aan de gewapende jihad. En als lolbonus hebben we nog een foto van PvdA raadslid Hendrik Jan Bieman, in een regenboogboerka tijdens de Pride. Het is toegestaan om uw gezicht te bedekken met een facepalm.

