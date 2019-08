OK het zal wel geen sherry geweest zijn, eerder een pak Liebfraumilch, maar dit is dus de *enige* registratie vandaag van de zo hysterisch gevreesde confrontatie tussen #TeamVrijeWesten en #TeamVeroveringsideologie - en we noemen het een gelijkspelletje. Ja, tuurlijk, die mevrouw met die dubbele Haagse tongval gedraagt zich weinig charmant en ook een tikkeltje onbeschoft. Maar ze staat daar tenminste wél met open vizier in de open samenleving, in tegenstelling tot de twee praatparasols die voor hun eigen onderdrukking staan te flyeren en daarin worden bijgestaan door een iets te gladde grijze jurk. Die overigens ook met een dubbele tong spreekt, en bij hem komt 't niet door de drank. Maar hee, zolang ze elkaar niet met samoeraizwaarden doodsteken, zoals in Stuttgart, noemen we het gewoon nog een open burgerdebat. Santé!

