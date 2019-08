NRC Afbakblad reduceert boerka's tot een stukje stof en schmiert zich vervolgens met allerlei drogredenen onder de wérkelijke discussie uit: hoe kan een vrij land polderen met de uitwassen van een totalitaire ideologie die onze democratie en rechtsstaat verwerpt, zonder de eigen vrijheden zodanig met voeten te treden dat we geen haar beter worden dan de boosaardigheid die we er mee aan banden proberen te leggen? Maar vergeet dat dolende Commentaar, elders in de krant maken ze het nóg bonter, met een werkelijk debiel 'opiniestuk' van 28 (!) subsidieclubs voor (LHGBT-) vrouwen (m/v, al dan niet van kleur) die zich feminist noemen en daarom tegen het boerkaverbod het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding zijn.

Het is een tergend slechte tekst, maar we gaan 't toch kloosrieden - of juist daarom, want als je met zoveel clubs zoiets opstelt, zou je toch denken dat er tenminste één iemand met een rationeel brein tussen zit. Niet dus, en bij NRC hoef je ook niet meer op een kritische eindredacteur te hopen. Het is echt ongelofelijk dat deze pulp, die zelfs op OneWorld nog geweigerd zou worden, zo in de krant is gekomen. Enfin, komt-ie (en onderaan bekijken we ook nog ff de ondertekenende 'organisaties').

Boerkabuddies: Dit verbod is een moderne heksenjacht

GeenStijl: Hoppa, de kop gaat er meteen hysterisch in. Niks "heksenjacht", dit verbod is een halve maatregel die op vloeipapier is geschreven en door niemand gehandhaafd zal worden.

Boerkabuddies: Hoewel de overgrote meerderheid van de Nederlanders kan genieten van de voordelen van 2019, worden vrouwen die een nikab dragen helaas teruggevoerd naar 1719. Een tijd waarin vrouwen die een te sterke wil en afwijkende mening hadden meedogenloos werden vervolgd.

GeenStijl: Fout. In de islamitische jaartelling is het geen 1719, maar 1440. Een tijd waarin vrouwen die een te sterke wil en afwijkende mening hebben meedogenloos worden onderdrukt. Door hun eigen islamitische patriarchaat, dat zich als spreekbuis van hun profeet opwerpt, welteverstaan.

Boerkabuddies: De slachtoffers in dit verhaal zijn niet de mensen die zich storen aan een vrouw die een nikab draagt. Het zijn de circa tweehonderd vrouwen aan wie het zelfbeschikkingsrecht wordt ontnomen.

GeenStijl: Ten eerste. Hoeveel zijn het er nou? 200? 300? Misschien toch wel 500? Of nog meer? Niemand lijkt het te weten. Wij ook niet. Misschien weet Ebru het.

Ten tweede. Hoeveel van deze vrouwen werd het zelfbeschikkingsrecht al ontnomen op het moment dat ze de nikaab aan moesten trekken? In de media zien we alleen een paar vrouwen die een zelfverkozen wildkampement om gehangen hebben. Die zijn vocaal, maar niet representatief voor alle draagsters. Vrouwen die het vod verplicht moeten dragen, komen niet aan het woord, mogen niet aan het woord, en spreken goed mogelijk niet eens een woord Nederlands. Trap niet in de propaganda van die paar parasols die zich wél roeren - die zijn ideologisch van hetzelfde slag als de ISIS-vrouwen die in Koerdische kampen wachten tot ze worden opgehaald.

Boerkabuddies: Als het om onze nationale veiligheid of de openbare orde zou gaan, waar zijn al die gewelddadige nikabdragers dan? Er is geen enkel bewijs waarmee dit veronderstelde gevaar onderbouwd kan worden.

GeenStijl: Nepnieuws, drogreden, vals frame. De wet gaat niet over nationale veiligheid, openbare orde of "gevaar". De wet (tekst) eist slechts dat je laat zien wie je bent als je onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen betreedt.

Boerkabuddies: Het is eerder een witte fantasie die je alleen in series en films ziet. Laten we fantasie en feiten niet met elkaar verwarren.

GeenStijl: De dogma's, vele uitbarstingen van geweld, de repressieve eercultuur en de wringende integratie van de islam - een "witte fantasie"? Deze laten we maar gewoon even voor de waanzin die het is.

Boerkabuddies: Het gaat om onze burgerrechten, het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Hoewel Nederland een zogenaamd geëmancipeerd land is, waar vrouwen en mannen gelijke rechten hebben, gelooft de staat er blijkbaar nog steeds in dat hij het recht heeft om te bepalen welke kledingdracht wel en niet gepast is voor vrouwen.

GeenStijl: In deze geëmancipeerde samenleving zijn we allemaal gelijkwaardig. Bij gelijkwaardigheid hoort de wederkerigheid van sociaal contact. Mensen geven elkaar een hand bij een begroeting. En ze moeten elkaar in de ogen kunnen kijken. Dus moet de man die zijn integraalhelm ophoudt in de bus, deze sinds 1 augustus afzetten op straffe van een boete. Idem voor de man die met een bivakmuts de bibliotheek binnen loopt. En dus ook de nikaabdragende vrouw die een nieuw rijbewijs komt halen op het stadskantoor.

Boerkabuddies: Nadat de Raad van State een eerdere versie van het boerkaverbod had afgewezen in 2012 omdat het in strijd zou zijn met de vrijheid van godsdienst, heeft het kabinet-Rutte III zich in allerlei bochten gewrongen om dit verbod toch door de Tweede Kamer te krijgen.

GeenStijl: Lol. De uiteindelijke wet is net zo'n vodje als de nikaab zelve, stelt niks voor, straalt nul daadkracht uit en wordt door niemand gehandhaafd. Ja hoor, Rutte III heeft écht z'n best gedaan op dit wetsvoorstel...

Boerkabuddies: Dit is te danken aan het islamofobe klimaat in Nederland.

GeenStijl: Onzin. De werkelijkheid is dat we ons zelfs in wetgeving niet écht weerbaar op durven stellen tegen de uitwassen van een religie die maar 1 boek, 1 profeet en 1 waarheid erkent, waardoor die religie gestaag doch ontegenzeggelijk aan zelfvertrouwen, terrein en toekomst wint in dit land. Dit wetje onderschrijft dat andermaal, want waar je hem kan interpreteren als een (halfzachte, zinloze) poging om bepaalde uitwassen aan banden te leggen, wordt de wet nu voluit aangegrepen om moord, brand en slachtofferschap te claimen. Er wordt zonder schaamte een valse rol als onderdrukte ingenomen door een minderheid die, mocht ze zich ooit tot meerderheid omvormen, onmiddellijk al die liberale rechten en vrijheden zou schrappen en vervangen door de shariawetgeving van hun eigen religieuze stroming. Om het ook maar eens zwart/wit te stellen.

Boerkabuddies: Immers, het beeld van ‘de islam’ als het ultieme gevaar legitimeert dat witte mannen – die zich door de #MeToo-beweging toch al in een hoekje gedreven voelen – hun seksistische en islamofobe fantasieën op onschuldige moslima’s botvieren. De staat weet immers beter wat goed is voor een vrouw.

GeenStijl: Hier halen de geachte ondertekenaars 'witte mannen' en 'de staat' door elkaar, óf ze denken dat 'de staat = witte mannen', maar hoe dan ook gaapt hier een retorisch gat waar je een stevige jihadvrachtwagen doorheen kunt rammen. En waar komt dat #MeToo ineens vandaan? Vrij letterlijk vertaald staat hier: 'Witte mannen zijn de staat en de staat wil moslima's haatneuken'. Tikkie absurd, wel. Dit is gekkiespost die wij lachend retour afzender zouden sturen, maar kennelijk is er echt helemaal geen kwaliteitscontrole meer bij NRC?

Boerkabuddies: Wanneer gaan we als maatschappij accepteren dat vrouwen zelf weten wat goed voor ze is.

GeenStijl: Zodra vrouwen laten zien dat ze met die verantwoordelijkheid overweg kunnen? Nee, zonder gekheid: als de vrouwen die vrijwillig zo'n lompenvod omknopen denken dat het goed voor ze is, moeten ze hun gang gaan. Maar zijn die vrouwen ook bereid om te accepteren dat de maatschappij in bepaalde gevallen en op specifieke publieke locaties wederkerigheid, participatie en gewoon sociaal menselijk contact terug verwacht in ruil voor de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om jezelf op te sluiten in een regressieve ideologie? Waarom is dát dan teveel gevraagd?

Boerkabuddies: ‘De vrouw mag er zijn zolang ze beschikbaar is voor onze blik’, is de onderliggende boodschap van de wet die de boerka verbiedt. Nederland is kennelijk nog niet klaar voor vrouwen die zelf regie nemen over hun lichaam en besluiten deze te onttrekken aan het ‘publieke oog’.

GeenStijl: We zouden het graag wat optimistischer willen stellen, vanuit de vrijheidsgedachte: de vrouw mag er zijn zonder dat ze zich uit de samenleving hoeft te gummen door zich in een somber gekleurde rol stof te rollen.

Maar vrijzinnig en liberaal Nederland is ook wel een beetje klaar met de uitwassen en overtuigingen van een religie die democratie verwerpt, spuugt op de rechtsstaat, en een vrijwaring van spot en satire claimt. En doe nou niet of die - volgens jullie - 200 vrouwen de enige dames in dit land zijn die "regie nemen over hun lichaam", of is het einddoel soms dat *alle* vrouwen hun lichaam moeten 'onttrekken aan het publieke oog'? Ook hier is de retorica weer van een tranentrekkend niveau dat suggereert dat jullie, auteurs, allemaal maar één boek mogen lezen van je man. We keren de kwestie liever om: de vraag is niet of je in vrijheid zo'n boerka aan mag trekken. De vraag is of vrouwen die hem dragen de vrijheid hebben om hem weer úit te trekken. Misschien maakt de nieuwe wet daarin iets meer duidelijk en inzichtelijk, qua verschil tussen vrouwen die hun onderwerpingsmasker niet af willen zetten, en vrouwen die hem niet uit durven trekken.

Boerkabuddies: Deze wet is het resultaat van een perverse obsessie met tweehonderd vrouwen – 0,001 procent van de bevolking – die zich niet houden aan de regels van de witte mannelijke elite in de Tweede Kamer, van zowel linkse als rechtse partijen. Dit is dus ook een waarschuwing aan (witte) feministen die oorverdovend stil blijven. Zolang jullie meegaan in dit discours, staat het feministische mantra ‘baas over eigen lijf’ onder druk.

GeenStijl: Die wittemannenbullshit ten aanzien van de politieke vertegenwoordiging hadden we al gehad (maar een derde van de Kamer is vrouw, en lang niet iedereen is blank). Wat rest is een absurde omkering die suggereert dat een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding eindigt in het opeisen - door "de witte mannelijke elite in de Tweede Kamer", van alle lichamen van alle vrouwen in Nederland. Nogmaals, NRC, hoe krijg je deze waanzin bij jullie door de eindredactie?

Boerkabuddies: Van de nikab kun je vinden wat je wilt,

GeenStijl: Een lelijk, stom, onvrij, antiliberaal, fundamentalistisch, dogmatisch, anti-westers, asociaal, ongelijk, ongemakkelijk, raar, middeleeuws, onderwerpend gevangenisconstruct voor submissieve vrouwen, geknechte vrouwen en naargeestige mannen. Zoiets?

Boerkabuddies: ...maar het is niet aan de staat om te bepalen hoe een vrouw haarzelf presenteert en kleedt.

GeenStijl: In principe eens, maar....

Boerkabuddies: Vrouwen die een nikab dragen zijn baas over hun eigen lijf. Zij kiezen bewust voor de manier waarop zij hun leven willen inrichten en wat het voor hen betekent om vrouw te zijn.

GeenStijl: ...hier geloven we geen ene kudt van. We hebben te veel video's gezien van de bevrijding van Raqqa of uit Iran, waarin vrouwen in grote vreugde dat vod afwerpen en zingen, dansen en de haren in de vrije wind laten dansen, om te kunnen geloven dat zij "baas over eigen lijf" waren of "bewust kozen" toen ze in zo'n patriarchenparasol werden opgerold. Daarnaast kennen we talloze twittertijdlijnen, artikelen en video's van powervrouwen en dappere deernes die verklaringen afleggen of lezingen geven over hoe ze in & door hun islamitische geloof werden onderdrukt. Eigenlijk zouden jullie - en zeker de vrouwenclubs onder jullie - je kapot moeten schamen dat je het uit je toetsenbord krijgt dat nikaabdragers "baas over eigen lijf" zijn. Want als je eerlijk bent, weet je: dit is in veel, zo niet de meeste gevallen, een abjecte leugen.

Boerkabuddies: Dit verbod wordt gebruikt om ons nogmaals door de strot te duwen dat islamitische vrouwen per definitie onderdrukt worden door hun familie, religie en cultuur. Het onderschrijft het gevoel van het Europese superioriteitsdenken en is het resultaat van de verrechtsing van de politiek.

GeenStijl: Weer een boel wilde beweringen zonder bewijs. Gelukkig zeggen jullie zelf al dat het een "gevoel" is. Maar blijf lekker tegen alle beelden, bewijzen en getuigenissen in ontkennen dat de vrouwen een ondergeschikte tot onderdrukte rol hebben binnen de islam.

Boerkabuddies: Onze Belgische zusters van BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd), een feministisch en antiracistisch actieplatform, hadden het twee jaar geleden nog als volgt verwoord: „In Nederland is er nog hoop voor moslima’s.”

GeenStijl: LOL @ 'BOEH'. Prima naam voor een spokencollectief.

Boerkabuddies: Ondertussen is het vuur van deze hoop gedoofd, maar wij zullen die hoop nieuw leven inblazen. Wij geloven in een Nederland waar iedere vrouw baas is over haar eigen lijf, buik én hoofd. Wij noemen dit beestje dan ook bij zijn juiste naam: dit boerkaverbod is een moderne heksenjacht.

GeenStijl: Ik denk dat we onder de streep kunnen concluderen dat deze 28 subsidietietjes & halfies echt helemaal nergens hoop in blazen, en dat de kop boven hun artikel misschien wel de meest waanzinnige van een toch al behoorlijk ontspoorde week was.

Bron: hoerrr hierrr (vanwege de paywall wel ff je browser een boerka aantrekken en door de gescheiden ingang naar binnen, als u begrijpt wat wij bedoelen.)

De 28 ondertekenaars, geduid:

S.P.E.A.K. (initiatiefnemers)

N.o.o.i.t. van gehoord, onvindbaar op internet. Deze VU-mevrouw zou er achter moeten zitten, samen met Berna Toprak die op haar ava wel 50 lijkt maar nog 30 moet worden, en die in een interview wel blijk geeft van eerlijkheid omdat ze patriarchaat & homohaat binnen de islam ook aankaart.

Stichting Meld Islamofobie

Opgericht door vrouwen na Charlie Hebdo, toen ze besloten dat moslims daar het slachtoffer van waren. Ongetwijfeld gesubsidieerd, sowieso gelieerd aan de Internationale Socialisten.

Maruf

'Platform voor queer moslims'. Dit tikt zo veel risicoboxjes aan dat we er maar over zwijgen. Connecties met Tofik Dibi niet uitgesloten.

Wonda Woman

Faciliteren empowerment, voor iedereen die zich als vrouw identificeert. Dat is geen snedig sneertje, dat is gewoon en vertaling van hun website. Satire schrijft zichzelf immers tegenwoordig. Hippige titeltjes dan weer niet.

Fufu & Dadels

Podcast van drie Brabantse buitenlanders die over zichzelf praten.

Lillith Magazine

Jood-Amerikaans feministisch blaadje waarvan we ons ernstig afvragen of die weten dat hun naam hier onder staat. Dingetje van Hasna el Maroudi en Clarice Gargaard dat dus vermoedelijk niks met joden te maken heeft.

Hollandse Liefde

Liedje van Rob de Nijs (ok dat is wel een hele witte opmerking) Twee meisjes die de strijd tegen racisme en ongelijkheid aan gaan. 121 likes.

Bovengrondse

Die Correspedantwijvon die straatnaambordjes een kudt gaven.

De Goedezaak

Meestal hooguit een matig zaak, deze digitale splinter van de PvdA.

WOMEN Inc.

Netwerk voor 'alle vrouwen', voornamelijk betaald door alle Postcodeloterijdeelnemers en belastingbetalers, die samen het gros van de 1.8 miljoen begroting ophoesten.

Bureau Clara Wichmann

Bureau van, de naam zegt het al, Clara Wichmann. Poogt vrouwenrechten te verbeteren via de juridische weg. Onderdrukking achter de voordeur kennelijk minder belangrijk.

Comité 21 Maart

AKA Quinsy Gario & René Danen, beroepsquerulanten zonder echte baan.

Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID)

Als we hieronder hun logo plaatsen, van hun eigen website af gehaald, dan weet de alerte lezer op zich genoeg:

Stichting Fahm Instituut

Klein clubje holistische moslims

Black Queer Trans Resistance NL

Winnaars van de Oppression Olympics. Ontvingen hun gewicht in zwart goud.

MAARA Collective

Just another WordPress site

MVVN

Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland. Een soort buurthuis voor berbers.

Dipsaus

Dat zijn die boze zwarte vrouwen die dankzij een combi van luiheid en subsidie omgerekend per minuut de duurste podcast van Nederland maken.

Women’s March NL

Ergens tussen ironie en irrationaliteit.

New Urban Collective

Zwartepiethaters, en we weten uit hun gelekte strategie dat ze hun missie willen mengen met de moslims.

Stop Blackface

Zie boven

Stem op een Vrouw

Behalve als het Annabel Nanninga is

IZI Solutions

Ingewikkelde cartoon , wel

Controle Alt Delete

Dat e'tje teveel is bijna net zo ergerlijk als hun gezever over etnisch profileren

H.J.O.S Nederland

De O staat voor Onvindbaar

Wereldvrouwen

Niet Katy Perry, Kate Upton of Doutzen. En d'r heeft een wijf aan de website gezeten.

WijBlijvenHier!

Prima. Als je die vuilniszak maar van je hoofd haalt in de tram

Internationale Socialisten

Altijd de grootste joker in ieder spel kaarten.

Zo. Allemaal genoemd. Gratis SEO-waarde, maar wel dit topic altijd hoog in Google als je op een van de clubjes zoekt 😈

SJA. En nou?

Lol. Is wel zo