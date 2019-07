Wat we hier zien is een mooi linkje tussen Bouterse-apologeet* Sandew Hira (AKA Dew Baboeram) en The New Urban Collective van KOZP'er Mitchell Esajas. Eerstgenoemde is van het type dat zijn eigen diploma's maakt in Paint, de ander doet alsof hij in vrede komt maar tussen de regels door schemert de dreiging.

Terzake: wat we in de mail vonden, is een PDF met een presentatie die vermoedelijk al uit november 2013 stamt. Daaruit blijkt een meerjarenplan voor de strijd tegen Zwarte Piet. Maar: "Sinterklaas is een symptoom", de werkelijke intenties gaan dieper en richten zich op confrontatie in plaats van assimilatie. Zo spreekt de presentatie over "de neergang van Oud Europa" en "the fall of the West". Volgens de analyse van Hira is de "monoculturele" Europese identiteit "doordrongen van racisme", dat is "ingebakken in de westerse cultuur", van filosofie en godsdienst tot cultuur en politiek. Er is een "grote confrontatie" nodig om de samenleving te veranderen.

Ter ondersteuning van die claim verwijst Hira naar filosofen uit de 18e eeuw als Hume, Hegel en Kant. Die hebben inderdaad uitermate denigrerende dingen over zwarten gezegd, maar waarbij genegeerd wordt dat we in die opvattingen 250 - 300 jaar later allemaal verketterd hebben. We zijn allemaal gewoon nog diezelfde mensen als toen, kennelijk: Hira claimt dat onze samenleving "in meerderheid onder invloed staat van racistische ideeën", en bepleit een burgerrechtenbeweging zoals in Amerika. Want hier mogen kleurlingen ook geen koffiebar binnen, of zoiets.

Om de beweging kracht bij te zetten, zoekt Hira "verbinding met andere migrantengroepen: koppel racisme aan islamofobie" (altijd al geweten dat daar een strategie achter zit, waar de MSM met open ogen in getuind zijn), en adviseert hij ook "verbindingen in de witte gemeenschap" (de media zijn hun vriend, evenals de SJW's). De blanke autochtoon wordt vervolgens als een karikatuur neer gezet, want racisme en stereotypering mag natuurlijk wél als je zelf een kleurtje hebt:

Het verzet en de confrontatie moeten overigens wel in vrede: "Baseer je op geweldloos verzet" en "destabiliseer het geweldsapparaat" (waarmee ze de politie bedoelen). Mede daarvoor willen ze "beschaafde witte Nederlanders naar voren halen" - hoe zijn ze dan bij die rabiate blanke gekken van De Grauwe Eeuw uitgekomen? Voorts willen ze "Toerisme bedrijven (sic) oproepen om Amsterdam en Nederland cultureel te boycotten", maar de enige die het toerisme 6 jaar later deaud willen maken, is GroenLinks. Ook willen ze kinderen inzetten ("goed voorbereid"):

Maar onthou vooral: Uiteindelijk zijn Nederlanders allemaal racisten. En niet een beetje. Maar als we racisten zijn, Sandew Hihi, waarom hebben we dan de slotslide met je mailadres & 06-nummer netjes verwijderd uit de volledige presentatie (PDF)? Zou een racist dat doen? Mmmmhh?