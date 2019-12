Dik (haha, red.) vijf jaar na de transfer van Frans Timmermans naar Team Europa hebben ze bij de NPO ook ontdekt dat de Heerlense Jezus best wel een megalomane egomaan is. 'De onuitstaanbaarste' wordt door het massaal bekeken bejaardencabaret van Lubach weggezet als 'de persoonlijke prikklok van Jean-Claude Juncker' en dat is best wel een rake typering voor iemand die de afgelopen vijf jaar slaafs kontjes heeft gegeven aan zijn eigenaar. Nu het eurofossiel op catastrofale wijze heeft gefaald om dictator van de Europese Commissie te worden mag hij in alle talen uit de auto. Deur open & doeiii tschüss ciao adieu до свидания. Medium-grappig, en vooral een paar jaar te laat.

Timmerfrans gepersifleerd door Kopspijkers!