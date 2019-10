Frans Timmermans. Voor iemand met zo'n grote pedante bek horen we verdomd weinig van 'm. Het lijkt erop dat er ergens in de cv-ketel van Frans' machinekamer nog wel een waakvlammetje flakkert, maar het heilige vuur is gedoofd. Te veel voor zijn kiezen gekregen. Te veel reacties onder zijn tweets gelezen. Frans kreeg klap op klap op klap. De verkiezingen, hét moment waarop hij zijn naam in de Europese intergouvernementele geschiedenis had willen beitelen. Jean Monnet, Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jacques Delors, Helmut Kohl, Frans Timmermans. Jammer. De schoolboeken van 2135 hebben het alleen maar over Jean Monnet, Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jacques Delors en Helmut Kohl. Vervolgens verloor Frans uitermate onbewust van Ursula omdat Frans weliswaar vindt dat meer vrouwen een toppositie moeten bekleden maar hij had die baan liever toch zelf gehad. In heel Oost-Europa moeten ze 'm niet meer. Belachelijk gemaakt door de SP. Sexappeal wordt minder. Roda JC is teringslecht. Eigenlijk is het allemaal best wel verdrietig. Dan vraag je je toch weleens af: is er iemand die 's avonds zijn of haar arm om de schouder van Frans Timmermans slaat en zegt: "Nou Frans, vanavond gaan wij samen eens lekker The Aristocats kijken en daarna mag jij je hart luchten." Vermoedelijk niet, want zijn Instagram-account is al een paar maanden stil. Frans zwijgt in alle talen, zeg maar. De grote woorden zijn verdwenen. Toegegeven, hij lult hier en daar nog wel een beetje over duurzaamheid en een groene toekomst, maar in de praktijk is Frans' leven verworden tot een rechte streep richting de hel. En dan moet-ie ook nog eens voor een tribunaal verschijnen voor een ondervraging teneinde te bepalen of Frans Timmermans, de lekkerste EC-voorzitter die we nooit hebben gehad, wel zuiver op de graat is. Nou, wij zeggen hier in koor: stay strong Frans, en dat het maar een mooi jaar mag worden, makker.

