Waar we echt hondsmoe van worden is die slome soennahaspelaar Frans Timmermans, die trekkerbestuurder van de vijfde colonne die met een balk in zijn oog staat te wijzen staan de splinters van de anderen. Want toch nog even hoor. Frans Timmermans spreekt 400 talen en het enige wat-ie tegen Geert Wilders uitkraamt is: "U sluit een miljoen mensen uit." Keer op keer die geestelijke luiheid. "U sluit een miljoen mensen uit." Nou en dan ONTSTAAT er toch een "discussie". Frans Timmermans die het woord 'vrijheid' in de mond neemt om Geert Wilders - die al 25 jaar lang in gevangenschap leeft - de maat te nemen. Over VRIJHEID.

U weet wel, de vrijheid om er zélf voor te kiezen formeel afstand te doen van de islam, zonder in elkaar geslagen te worden door je neef, of erger, de doodstraf te krijgen van een of andere fikh-creep. De vrijheid om als vrouw zélf te kiezen of je wel of niet een hoofddoekje draagt, maar dan óók de vrijheid om het hoofddoekje af te leggen. De vrijheid om als vrouw gewoon door de hoofdingang naar binnen te mogen. De vrijheid om zélf te kiezen of je op mannetjes of vrouwtjes valt, zonder dat je wordt verstoten omdat homoseksualiteit wordt gezien als besmettelijke ziekte. De vrijheid om met wie dan ook van welk geslacht dan ook hand in hand over straat te kunnen zonder een betonschaar in je bek te krijgen. De vrijheid om als christelijke of joodse vrouw met een moslimman te huwen, als je dat zou willen. De vrijheid om als vrouw te mogen scheiden van je man, op dezelfde voorwaarden als die man. De vrijheid om grapjes te maken over de islam, of godbetert over de profeet. En de vrijheid om een cartoon te maken of een boek te schrijven, zonder daar de rest van je leven voor te achtervolgd worden. De vrijheid om een grote bek te hebben zonder bang te hoeven zijn dat je met een mes in je pens uitbloedt op de Linnaeusstraat. De vrijheid om naar een concertje te gaan zonder bang te hoeven zijn dat er straks weer een of andere idioot kogels door de hal staat te sproeien. De vrijheid om zélf te kiezen aan welke vieringen van bepaalde feestdagen, festivals of culturele evenementen je meedoet, ook als ze niet in overeenstemming zijn met de 'religieuze waarden' van de islam. De vrijheid om zélf controle te hebben over de mate van sociale interactie, vooral in het kader van vrouw-man-verkeer. De geestelijke vrijheid hebben om zelf te kiezen wat je eet of drinkt, zonder dat je alles hoeft af te wegen aan eeuwenoude voorschriften en geboden van een of ander boek. De vrijheid om zelf te kiezen door welke kunst je je laat vormen of inspireren, ook al is het erotisch, of erger nog, ook al is het een afbeelding van een goddelijk figuur. De vrijheid van godsdienst ZELFS ALS HET NIET DE ISLAM IS.

"U sluit een miljoen mensen uit."

In een vrij land moet alles maar kunnen, dus ook deze bandeloze import van onvrijheden. In het doolhof van deze paradox is 'links' nu al jaren verdwaald en Frans Timmermans is dé frontsoldaat in die ongebreidelde import van de haat. Stukje bij beetje, week na week, jaar na jaar, worden vrijheden ingeperkt omdat onze God van de Vrijheid Frans Timmermans alle vrijheid verleent aan personen die deze vrijheden alleen maar willen inperken. Ga zo door, Frans Timmermans, ga zo door, en er komt vanzelf een dag dat Frans Timmermans degene is die wordt uitgesloten. Fuck dat, en FUCK Frans Timmermans.