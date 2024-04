Nou Frenske dikke hitser daar ga je. Geert Wilders drukt zijn aangifte tegen Frans Timmermans DOORRRRRR. PDF hiero. "Aangever is van mening dat Timmermans zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van voornoemd wetsartikel en/of andere strafbare feiten heeft gepleegd. Met zijn uitlating heeft Timmermans in ieder geval in het openbaar tot één of meer strafbare feiten tegen het openbaar gezag, te weten Wilders, opgeruid." Het gaat natuurlijk allemaal om de uitspraak: "Mensen, onze taak is helder. Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt." En dan veel uitleg TL;DR, maar we weten allemaal nog wel hoe het met PROFESSOR PIN is afgelopen toen zijn politieke tegenstanders dat soort uitspraken deden. Fun fact: de heer F.C.G.M. (Frans) Timmermans is: geboren 6 mei! LEVENSLANG!!!