Dat je met je rolstoel voor het voetgangerslichtje staat. Lichtje wordt groen, lichtje wordt rood. Maar ja, wat moet je nou? Hup, snel een ambulance laten komen, want we hebben een nieuw verkeerslachtoffer: een rolstoeler moet naar de overkant en die herkent zich niet in de lichten.

Dankzij de PvdA kunnen mensen in een rolstoel binnenkort eindelijk naar de overkant.