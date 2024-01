In Amsterdam zijn de problemen op. Dat is niet zo, maar dat zou je wel denken als je deze motie leest van PvdA-raadslid Igor Runderkamp over verkeerslichten met een poppetje (hoezo een poppetje trouwens, en geen poppinetje?) in een rolstoel, naar Londens model. En passant worden meteen alle doven, blinden (wat hebben blinden hieraan, red.) en andere gehandicapten op één hoop gegooid, alsof die gerepresenteerd zouden worden door een poppetje in een rolstoel. Alsof kinderen met een handicap nu een poppetje op een verkeersbord zien en denken 'verdomme, dat kan ik later nooit worden' en behoefte hebben aan een rolmodel (sorry, we gaan al). Zou de PvdA niet beter iets doen aan die Amsterdamse verkeersaso's zodat niet straks alle Amsterdammers in een rolstoel zitten omdat ze zijn mishandeld door een brommobielbestuurder? Leefde raadslid Annabel Nanninga nog maar, die zou hier wel raad mee weten!