Kijk nou. Nog meer beelden van de brommobielaso die het gisteren voor alle (twee) normale brommobielrijders verpestte. Hij heeft dus eerst al gevochten met zijn slachtoffer, reed daarna tegen hem aan en ging er vervolgens vandoor. Dan moet je wel een heel goed verhaal hebben tegen de politie, maar dat had hij kennelijk niet. Er is gisteren namelijk een 40-jarige Amsterdammer aangehouden en die zit volgens de politie nog steeds vast. Je mag ook niks meer in dit land!