Brommobielbestuurders zijn eigenlijk een soort Fatbike-rijders, maar dan nog vervelender. Nu dit weer. Een echte Amsterdammer die op een echte Amsterdamse manier in het echt Amsterdams "You destroyed my car" tegen een fietser zegt, die inmiddels een voetganger is geworden, en vervolgens doodleuk over die ex-fietser heenrijdt. Dat mag dus helemaal niet. Echt reclame voor het 'merk' samenleving dit.