Er zitten ook zinnen in dat interview waarbij je echt moet knipperen met je ogen. Als je in sommige zinnen een paar woordjes vervangt zouden ze zo uit de mond van Lenin of ons staatshoofd van mei 1940 tot mei 1945 hebben kunnen rollen. De Schlapphut die Stahlhelm wilde worden.

Dit soort mennekes moet je opsluiten in een kantoortje achteraf op een universiteit, en boeken laten schrijven die niemand leest, maar onder geen beding ooit een leidinggevende positie geven. Zoals Douglas Adams ooit schreef: “It is a well-known fact that those people who must want to rule people are, ipso facto, those least suited to do it... anyone who is capable of getting themselves made President should on no account be allowed to do the job.” Frenske is zo iemand.