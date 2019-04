Frans: #TBT launching my campaign in my hometown of #Heerlen six months ago.

GS: Een enorm succes inderdaad, met dertien chagrijnige koempels, een kroegbaas, een lapjeskat en vijf verdwaalde toeristen op een terras, met in het midden op een kratje buikspek de hofnar die zijn door mensenvel ingepakte Limbovlaai in een veel te strak overhemdje heeft gepropt. Beetje de people's champ uithangen. Nee echt, een fabelachtige start van de campagne, Frans.

Frans: Now we have just six weeks to go until the European elections and #ItsTime to mobilise! I am convinced that there is a silent majority of Europeans who don’t want politics to be based on hatred, division and nationalism.

GS: ELKE. KEER. WEER. Deze gratuite moralistische buzzwords van Paus Timmermans. Dat continue opgeheven vingertje dat in ruil voor 30.000 euro per maand zwarte gaten in de lucht blijft priemen. Kap er goedverredoeme gewoon een keer mee man. "Een stille meerderheid van Europeanen die geen politiek wil op basis van haat, verdeeldheid en nationalisme." WIE WIL DAT DAN WEL? Behalve misschien margeknuppels als Kontrot Kusters en andere halfbakken nazii die door werkelijk niemand serieus worden genomen. Noem IEMAND die politiek op basis van haat en verdeeldheid wil. En wat is nou op haat gebaseerde politiek? Het aanstippen van ongebreidelde asielstroom, is dat dan politiek op basis van haat? En dan die ziekelijke neiging nationalisme er aan de haren bij te slepen. Nou jongens, er lopen her en der politici rond die van de vaderlandsliefde zijn, laten we gauw kijken of de concentratiekampen nog wel op slot zitten.

Frans: I am convinced there is a young generation of Europeans who will come out to vote for the first time, who want a Europe that tackles climate change and prioritises their future and the future of the planet.

GS: Nee, want nobody gives a fuck om die Europese verkiezingen van je en mensen die al iets voor het klimaat willen stemmen niet op regenteske lullen als Frans Timmermans en co. Bovendien, die boodschap van de hoop over de toekomst van de planeet, je bent fucking Obama niet. Je bent een boer uit Heerlen en je baas is een alcoholistische loser die gasten haast in de fik zet. Het is lachwekkend en treurig tegelijk. Grote woorden ook wel: Europa dat het klimaatprobleem even uit de wereld helpt. Frans Timmermans die ervoor gaat zorgen dat ze in India stoppen met alles in de Ganges te mieteren. Nee dus, het is makkelijk scoren met opportunistische en goedkope praatjes, dat is wat het is.

Frans: I am convinced there are millions of women across Europe who will vote for a feminist Europe which defends their rights and rejects the regressive policies of parties on the right. #ItsTime to show our true colours ✊

GS: Die larmoyante 'ik ben helaas geen vrouw maar ik ben wel feminist'-crack. Die zoete woorden in de hoop vrouwen aan zijn kant te krijgen. Frans Timmermans is geen feminist. Frans Timmermans is een kerel en hij heeft een penis. Wij willen een VROUW als voorzitter van de Europese Commissie. Niet Frans Timmermans met zijn penis, maar een échte vrouw. Ondertussen schieten de moskeeën als paddestoelen uit de grond en 'islam is part of Europe's future'. Allemaal prima, maar zolang vrouwen steeds vaker door aparte ingangen naar binnen moeten en ze achter hun man moeten blijven lopen want anders klappen, kom dan niet aan met feministisch opportunisme. Frans Timmermans is geen feminist, Frans Timmermans is een laffe haas die gevangen zit in het doolhof van de paradox en hij kan de uitgang niet vinden. Spreek je maar eens uit, Timmermans, en ondertussen is hij wel zo iemand die, mocht hij kiezen, het vrouwentoilet bezeikt want genderinclusief ofzo. Nee nee, het is allemaal de schuld van de partijen op de rechterflank. Ach welja, dat zijn inderdaad de mensen die vrouwen genitaal verminken door bij de geboorte de clitoris eraf te sabelen. Frans Timmermans, putting de 'zak' in 'zak hooi' sinds 1961.