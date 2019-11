75 jaar nadat de Junckers over Europa vlogen is de laatste eindelijk neergestort

Eindelijk zeg. Vandaag zijn laatste dag en dan is Jean-Claude Juncker definitief opgedonderd. Met Ursula von der Leyen aan de Europese knoppen (en dus niet Frans Timmermans) komt er een einde aan de dictatuur van het Luxemburgse lachertje. Hoogtepunten, die waren er niet, maar omdat ze in Brussel allemaal te bang waren het baasje aan te spreken op zijn drankmisbruik hebben we gelukkig wel kunnen lachen. Terwijl het eigenlijk gewoon erg zielig was. Heel erg zielig. Tabee Druncker, maximaal één glaasje advocaat per dag.

10. 'Video. Jean-Claude Juncker straalbezopen'

Een straalbezopen Juncker slaat een modderfiguur als hij ladderzatte capriolen uithaalt tussen de wereldleiders. De ene helft van de wereld lacht 'm uit, de andere helft heeft medelijden. Topic HIER.

9. 'Foto's. Zatte Juncker zwalkt op diner'

Bezopen Juncker kan tijdens een diner niet meer op z'n poten staan. Topic hier.

8. 'Net sluit zich rond Jean-Claude Junkie: "Hij zuipt"'

Juncker blijkt te zuipen. Gin, voornamelijk. Topic HIER.

7. 'Een jaar rugpijn - Compilatie Juncker the Druncker'

Compilatietopic van een jaar lang zuipen met Juncker. Topic HIER.

6. 'VIDEO! Zuipschuit Juncker dreigt te kapseizen'

Juncker gaat op zijn bek als hij weer eens heeft gezopen. Mark Rutte vangt 'm op. Topic HIER.

5. ' LOL. Dronken Juncker steunt Timmerfrans NIET'

Een beschonken Juncker laat zijn slaafje Frans Timmermans keihard vallen. Topic HIER.

4. 'Juncker: "Ik was niet bezopen, ik had kramp"'

Dronken Juncker zegt dat hij niet dronken was. Had kramp. Topic HIER.

3. Dronken Juncker valt meisje (7) lastig

Een ladderzatte Juncker met pleister op z'n kop vast omdat-ie weer eens onderuit is gegaan randt een of ander kindje aan en hinnikt wat loze Italiaanse dronkemanskreten omdat hij vroeger opgroeide met Italianen. Topic hier.

2. 'Arme Juncker: 'Ik heb zelfs geen privé-vliegtuig!''

Juncker, de arme baas, heeft zelfs geen privévliegtuig. Topic HIER.

1. 'EU-voorzitter Jean-Claude Juncker overleden'

Na een vreselijk snowboardongeluk is overleden Jean-Claude Juncker. Topic HIER.