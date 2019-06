Misstanden, we hebben er allemaal wel eens last van. Zo ook Jean-Claude Juncker, vertrekkend voorzitter van de Europese Commissie. Want u moet niet denken dat die het de laatste vijf jaar makkelijk heeft gehad. Dat laat hij weten in een interview met de Daklozenkrant Bild. Zo moest de arme man de afgelopen vijf jaar in een hotelkamertje van 50 vierkante meter logeren, omdat er geen officiële residentie voor de voorzitter van de Europese Commissie is. Als hij even wilde uitrusten, moest ie met zijn boodschappenkarretje vol persoonlijke eigendommen aankloppen bij de secretatis-generaal van de NAVO. En met zijn maandelijkse belediging van 32.700 euro kon hij uiteraard geen duurdere woning betalen. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is hebben ze bij de Europese Commissie niet eens een privé-vliegtuig. Schrijnend. Walgelijk. En de hele Europese bevolking kijkt weg bij dit soort diep persoonlijk leed.

Gelukkig heeft Juncker een geweldig plan om ervoor te zorgen dat in de toekomst alle burgers van Europa fluitend extra geld naar Brussel overmaken en we ons niet meer plaatsvervangend hoeven te schamen voor zoveel armoede bij onze bestuurders. Komt dat advies aan zijn opvolger: "I would advise him or her to make more energetic public statements to counter the repeated attempts to smear the EU. The Commission should set up an anti-fake-news department which would do nothing else but expose these lies. We have been too hesitant about this in the past." Maar natuurlijk! Een departemet tegen fake-news (werktitel: Ministerie van Waarheid) van de Europese Unie. Als dat geen daverend succes wordt.