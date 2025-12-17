achtergrond

TRIEST. Aantal armoelijders in 2024 gestegen

Arm Nederland

Het was een ingenieus idee, die nieuwe rekenmethode van het CBS om de armoede weg te cijferen. Alleen bleek zelfs dat niet genoeg om de armoedecijfers van 2024 er een beetje positief uit te laten komen. Het aantal mensen in armoede blijkt vorig jaar namelijk voor het eerst in vijf jaar GESTEGEN. Waren het er in 2024 nog 540 duizend, nu zitten we op 551 duizend armoelijers. Hoe meer mensen in armoede, des te stommer iedereen alles vindt en hoe groter de aanklacht tegen de overheid, die de geldpompprioriteiten heeft liggen bij onderhoud van onze infrastructuur defensie, noodpakketcampagnes en kerstdiners op landgoed De Zwaluwenberg. Zodat Greet de laatste centen uit haar portemonnee moet peuteren voor een halfje casino wit, Mo zijn pantoffels maar verkoopt om een bakje Israëlische Egyptische dadels te kunnen inslaan en Linda bij de voedselbank moet aankloppen, terwijl die ondertussen wordt gesloopt door duurzaamheidsgekte. Schoof gaat er niks meer aan doen en ook kabinet Jetten I zal weer de neoliberale afslag nemen dus er is geen hoop voor dit arme land. Toch jammer dat we nooit meer een sociaaldemocraat als premier krijgen.

