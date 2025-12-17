TRIEST. Aantal armoelijders in 2024 gestegen
Arm Nederland
Het was een ingenieus idee, die nieuwe rekenmethode van het CBS om de armoede weg te cijferen. Alleen bleek zelfs dat niet genoeg om de armoedecijfers van 2024 er een beetje positief uit te laten komen. Het aantal mensen in armoede blijkt vorig jaar namelijk voor het eerst in vijf jaar GESTEGEN. Waren het er in 2024 nog 540 duizend, nu zitten we op 551 duizend armoelijers. Hoe meer mensen in armoede, des te stommer iedereen alles vindt en hoe groter de aanklacht tegen de overheid, die de geldpompprioriteiten heeft liggen bij
onderhoud van onze infrastructuur defensie, noodpakketcampagnes en kerstdiners op landgoed De Zwaluwenberg. Zodat Greet de laatste centen uit haar portemonnee moet peuteren voor een halfje casino wit, Mo zijn pantoffels maar verkoopt om een bakje Israëlische Egyptische dadels te kunnen inslaan en Linda bij de voedselbank moet aankloppen, terwijl die ondertussen wordt gesloopt door duurzaamheidsgekte. Schoof gaat er niks meer aan doen en ook kabinet Jetten I zal weer de neoliberale afslag nemen dus er is geen hoop voor dit arme land. Toch jammer dat we nooit meer een sociaaldemocraat als premier krijgen.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Jaarlijks jaloezierapport Oxfam Novib negeert daling van werelwijd armoedepercentage weer
Cherrypickende charlatans slaan weer toe
Middenhuur mag volgend jaar bijna 8% duurder, vrije sector en sociaal mogen 4% en 5% omhoog
Slecht nieuws voor de verkeerde kant van de welvaartskloof
Grootste huurprijsstijging in 30 jaar: gemiddeld 5,4% duurder
Er zijn sinds 1993 dus nog steeds mensen die denken dat Nederland bedoeld is om in te wonen
CBS: "Werkende Nederlander verdient nu gemiddeld 7% meer, grootste stijging in 45 jaar"
Meer verdienen en meer krijgen!
SCP: rijkste en armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder
"Polarisatie neemt toe, behalve in eigen kring" noemen kenners dat om het woord 'verzuiling' te vermijden.
CBS: 'In 2022 minder armoede dan ooit in NL'
Op zich wel gewoon echt een fijne boodschap