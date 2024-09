Er zijn sinds 1993 dus nog steeds mensen die denken dat Nederland bedoeld is om in te wonen

Laat Peter de Waard het niet horen terwijl hij vanuit de duurste huurstad van Europa (Amsterdam) voor de Volkskrant schrijft dat 'jongeren bij hun ouders blijven wonen omdat ze bij moeders pappot willen blijven, niet omdat ze een eigen woning niet kunnen betalen'. Wat wil?

"De huren zijn dit jaar met gemiddeld 5,4 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is de grootste stijging sinds 1993. In Rotterdam stegen de huren het hardst. Daarna volgen Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Voor sociale huurders bij woningcorporaties lag de gemiddelde huurprijsstijging op 5,6 procent. Bij overige verhuurders in de sociale huursector was dat 5,7 procent en in de vrije sector was de stijging 5 procent."

Sociale huurders hangt in 2025 overigens een nog grotere stijging boven het hoofd, omdat bij hen uitgegaan wordt van een gemiddelde loonstijging: "Omdat die dit jaar naar verwachting nog hoger wordt, hangt deze huurders in 2025 een verhoging van zo'n 6,5 procent boven het hoofd."

Hey maar wat doet iedereen nou moeilijk eigenlijk? Als huren zo duur is, dan koop je toch lekker!