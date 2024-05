Jongens allemaal van harte hoor. "De gemiddelde werknemer is er vorig jaar 7 procent op vooruit gegaan. Niet alleen werden de cao-lonen van veel mensen verhoogd, ze kregen ook promotie of wisselden van baan. Daardoor ging het bruto uurloon in ons land flink omhoog." Zo flink omhoog zelfs, dat het de hoogste jaarstijging in 45 jaar was.

Fantastisch natuurlijk, maar werden we er onderaan de streep ook rijker mee? Gaf het u meer kracht om mee te kopen, ook wel koopkracht genaamd? Nee, dat niet. Vanaf 2010 tot nu niet, en de afgelopen drie jaar al helemaal niet.

Sinds 2010 ging u er in loondienst maar liefst 33% op 'vooruit', maar de inflatie steeg met 38%. En de afgelopen drie jaar stegen de prijzen met 17,3% dus meer dan alle tien jaar daarvoor, wat netto neerkomt op een daling van koopkracht en reeële lonen van 4%.

Kortom, u heeft steeds meer dat steeds minder waard is en u werd niet rijker maar wel minder arm dan u zou zijn zonder steeds meer dat steeds minder waard is. Gelukkig bleef 's lands kwetsbaarste groepen Unilever, Ahold en Shell dit lot bespaard.