Ziet u die kop van ons? En ziet u die kop van de NOS (inmiddels aangepast, maar in eerste instantie blind overgeschreven van de staatspropaganda van het CBS)? U denkt misschien: dat kan niet allebei waar zijn, maar het is juist wel allebei waar. Kijk maar naar het plaatje hieronder. Tussen 2000 en 2013 daalde het aantal verkeersdoden spectaculair (bron: GeenStijl) en daarna sukkelde het een beetje door tot er in 2022 opeens een vrij spectaculaire stijging plaatsvond. Na die stijging daalde het aantal verkeersdoden twee jaar op rij licht (de nieuwe kop van de NOS, die dus ook de lading niet echt dekt) maar met 675 doden zitten we dus nog steeds fors (namelijk 18 procent) boven het aantal van 570 verkeersdoden in 2013 en 2014. Die stijging lijkt overigens vooral te maken te hebben met bejaarden, die niet kunnen fietsen, maar toch op de fiets danwel de e-bike stappen. Bovendien zijn er ook steeds meer bejaarden, dus dan kunnen er ook meer bejaarden doodgaan. Hét verhaal qua leeftijdsgroepen de afgelopen 25 jaar is trouwens de daling van het aantal dode twintigers, en dat waren dus voornamelijk twintigers in de auto, maar ook die lijn daalde dus vooral tot zo'n jaar of 10 geleden. Nou ja. Cijfers. Altijd ingewikkeld.