Alles blijft maar dalen in deze economie: zoals het condoomgebruik onder jonge homoseksuelen. Maar er stijgen dus ook dingen: zoals het aantal hiv-besmettingen.

"In de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar werden in 2023 40 nieuwe diagnoses gesteld van hiv (...). Volgens het Aidsfonds zit de stijging bij die groep voornamelijk in het condoomgebruik dat is gedaald. Het fonds wijst erop dat het percentage jonge mannen (15-30 jaar) die seks hebben met mannen in de hiv-cijfers is gestegen van 15 procent in 2002 naar 29 procent in 2023."

Maatjes, hoe vaak moeten we het nou nog uitleggen? Al lig je beide in verschillende slaapzakken tijdens de daad, het gaat om het oogcontact.