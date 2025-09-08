achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Minder voedselverspilling goed voor milieu, slecht voor MENSEN met HONGER

Verspil ook eens wat voor een ander

Iedereen gefeliciteerd met de Verspillingsvrije Week voor wie het viert. Altijd goed om voedselverspilling tegen te gaan voor een beter milieu zou je denken. NEE DUS, want doordat we met z'n allen kroppen sla, blikken maïs en rookworsten waar we eigenlijk allang geen trek meer in hebben toch maar gewoon door onze Goede Mensen-strotjes werken, komt er een stuk minder voedsel binnen bij de voedselbanken (150.000 klanten). Uit de cijfers tot en met 2023 van de Monitor Voedselverspilling blijkt: "Ten opzichte van 2015 is de totale omvang van voedselverspilling in Nederland met 17% verminderd." Voedselbankenbaas Henk Staghouwer (oja Henk Staghouwer!) zit in zak en as en ziet hierin een "zorgelijke ontwikkeling". Daarmee staan we op het kruispunt van de beschaving: kiezen we voor minder verspilling ten behoeve van een schoner milieu of doneren we een appeltje voor de dorst aan noodlijdende mensen in de rij bij de voedselbank die de resten zomaar op straat smijten? Wij weten het wel: stop het stoppen met voedselverspilling! Doe het juiste, kies voor mensen en breng die rookworst, die appel of dat blik maïs nou naar Henk Staghouwer en wees niet als koningin Máxima, die vandaag door de anti-verspillingslobby wordt ingezet om deze horrorweek te openen.

Tags: voedselbank, verspillingsvrije week, dilemma
@Dorbeck | 08-09-25 | 13:35 | 25 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.