Iedereen gefeliciteerd met de Verspillingsvrije Week voor wie het viert. Altijd goed om voedselverspilling tegen te gaan voor een beter milieu zou je denken. NEE DUS, want doordat we met z'n allen kroppen sla, blikken maïs en rookworsten waar we eigenlijk allang geen trek meer in hebben toch maar gewoon door onze Goede Mensen-strotjes werken, komt er een stuk minder voedsel binnen bij de voedselbanken (150.000 klanten). Uit de cijfers tot en met 2023 van de Monitor Voedselverspilling blijkt: "Ten opzichte van 2015 is de totale omvang van voedselverspilling in Nederland met 17% verminderd." Voedselbankenbaas Henk Staghouwer (oja Henk Staghouwer!) zit in zak en as en ziet hierin een "zorgelijke ontwikkeling". Daarmee staan we op het kruispunt van de beschaving: kiezen we voor minder verspilling ten behoeve van een schoner milieu of doneren we een appeltje voor de dorst aan noodlijdende mensen in de rij bij de voedselbank die de resten zomaar op straat smijten? Wij weten het wel: stop het stoppen met voedselverspilling! Doe het juiste, kies voor mensen en breng die rookworst, die appel of dat blik maïs nou naar Henk Staghouwer en wees niet als koningin Máxima, die vandaag door de anti-verspillingslobby wordt ingezet om deze horrorweek te openen.