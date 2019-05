Gadverdamme, wie dan ook van die drie!

Alle grote problemen binnen de EU zijn in eerste instantie door de EU-bonzen zelf veroorzaakt in hun machtswellustige haast tot scoren op velerlei gebied. Denk maar niet dat ze dat zullen erkennen.

Wáár is Shakespeare als je hem nodig hebt?

“Thou art a boil, a plague sore, an embossed carbuncle” (King Lear)

"scurvy knave" (Romeo and Julia)

"a pox upon him" (All's Well That Ends Well) Voor alle drie.

"foul moles and eye-offending marks" (The Life and Death of King John)

“Boils and plagues Plaster you o'er, that you may be abhorr'd.” (Coriolanus)

“If I prove honey mouthed let my tongue blister” (A Winter’s Tale) Moge hun tongen vele zweren vertonen als ze ons burgers weer proberen honing om de mond te smeren.

Hiér is Shakespeare als je hem nodig hebt!

Doet er uw voordeel mee. Evocatus