Waar ligt de grens? In Duitsland natuurlijk! Daar hebben ze besloten de grenzen extra streng te controleren om de put van het verdronken Solingse Steek Syriër kalf te dempen. En als ze in Duitsland niezen, dan is Nederland verkouden dus reist rijst al snel de vraag: kan dat hier ook? Ja zegt Geertje W., nee zegt Fransje T., het is gecompliceerd vindt Joostje E. Aanstaande vrijdag gaat de ministerraad erover babbelen, benieuwd of we dan eerst weer een nachtelijk overleg van extraparlementaire fractievoorzitters krijgen.