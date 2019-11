De bordesscène van de nieuwe leden van de Europese Commissie. Links van voorzitter Ursula von der Leyen (rechts op de foto) staat Frans Timmermans (Luldorp, 6 mei 1961). Frans glibberde heel hard op platitudes over normen en waarden, alles voor zijn levensmissie: op deze ene foto in het midden staan. Maar hij staat niet in het midden, hij staat pal naast het midden. Daar waar de eerste verliezer staat. Volgens Von der Leyen is Frans heel hard nodig voor de strijd tegen klimaatverandering. Waar hij niet voor nodig is, is het voorzitterschap. En dus lacht Frans. Als een lul met kiespijn.

De Judasfelicitatie

RIP coolness van Bella Ciao