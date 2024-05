Goed nieuws voor mensen die aan sadomasochistisch tijdverdrijf doen of fan zijn van absurdistische televisie. De elektrische stoel uit DEZE SKETCH van Jiskefet wordt geveild. De stoel maakte na zijn tv-debuut in 1998 onderdeel uit van het 'rariteitenkabinet' van tattoo-legend Henk Schiffmacher - waar ook "zelfkastijdingsattributen, tweekoppige vossen, een zeemeermin, een Siamees varken..." deel van uitmaken, lezen we.

Tot onze grote spijt is uit dezelfde collectie Jiskefet-spullen 'De Kut van Tante Poes', "een soort luier die was omgebouwd tot een enorme harige flamoes", weggegooid. De nepkut werd gestolen en dook "in uitgewoonde toestand " weer op. Jakkes.

Michiel Romeyn en Tattoo Henkie hopen dat het werktuig meer dan 1500 euro opbrengt. Dat geld gaat naar Artsen Zonder Grenzen, maar als je daarmee kunt leven wensen wij veel succes met bieden. Wij melden ons wanneer de truien van Edgar en Jos of een hotelovernachting met Juffrouw Jannie worden aangeboden.