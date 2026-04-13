Hartverwarmend. Dienst Justitiële Inrichtingen kampt met een (tijdelijk doch gillend) personeelstekort, maar gedetineerden zijn er natuurlijk niet verantwoordelijk voor dat het een zooitje is bij de overheid dus het zou ook een beetje gek zijn als zij daar de dupe van zouden worden. Omdat de gedetineerden door het personeelstekort 'soms langer op cel' moeten blijven, en 'DJI wil dat de justitiabelen die tijd zo zinvol mogelijk kunnen doorbrengen', zoekt vadertje staat een bedrijf dat 'een Tablet voor het vertonen van entertainment en informatieve content als dienst levert waarbij het leveren en beheren van de Tablet volledig bij de Opdrachtnemer ligt'. Dat is op zich geen nieuws meer, maar de royale vergoeding die er tegenover staat dan weer wel: 6,1 miljoen euro geraamde waarde, exclusief btw. Iemand die heel cynisch over de overheid is zou misschien denken: dat is veel geld zeg, boeien, laat ze lekker een kuil graven, extra lang zeeprapen of onderling tegen mekaar opschreeuwen vanuit het celletje, maar goed, daar moet je dus wel cynisch voor zijn. Iemand die vindt dat gevangenen een tweede kans verdienen en/of geëmancipeerd moeten worden, zou er voorstander van kunnen zijn dat je die jongens en meisjes dan maar een blokuur naar de bieb stuurt, maar goed, dan moet je dus wel die gevangen een tweede kans gunnen en/of ze willen emanciperen.

Afijn, zin in een Tablet voor het vertonen van entertainment en informatieve content nu.