Er is al zoveel tijd verstreken en we zijn al zoveel ""afleidingsmanoeuvres"" verder sinds het voor het laatst over de wilde avonturen van Jeffrey Epstein ging, dat je bijna zou vergeten dat we dus NOG STEEDS NIET alle Epstein Files hebben en dat er NOG STEEDS een dikke nevel hangt rond de vraag of die gast nu welnietwelniet geverzelfmoord is. We weten nog altijd niks en met alle legitieme vraagtekens die er bestaan rond zijn dood is het dus extra frappant dat er kennelijk een door Epstein geschreven AFSCHEIDSBRIEF bestaat die compleet buiten beschouwing is gelaten, zoals we lezen in de NY Times. Enkele weken voor zijn uiteindelijke dood zou Epstein al een poging hebben ondernomen zichzelf te verhangen, hoewel hij tegenover het gevangenispersoneel beweerde te zijn aangevallen door z'n toenmalige celgenoot. Die celgenoot heeft gaf een paar dagen later bij zijn advocaten aan dat hij een afscheidsbriefje had gevonden, waar naar zijn herinnering iets op stond als "time to say goodbye", uiteindelijk hebben zijn advocaten dat briefje in handen gekregen en de echtheid ervan kunnen vaststellen. Vervolgens is de zelfmoordbrief achter slot en grendel gezet als bewijsstuk in de zaak van die celgenoot, en is het dus NOOIT onderdeel geworden van de onderzoeken naar Jeffrey Epstein. Raar, vreemd en merkwaardig, zoals eigenlijk alles in deze hele shitshow. Donnie, doe ff al die files vrijgeven. Dan is het gezeik eindelijk klaar. Toch??

P.S. Ja we hadden natuurlijk een foto van Epstein zonder Trump kunnen zoeken (wel moeilijk!) maar dit is leuker