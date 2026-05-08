De Justitiële Jeugdinrichting, ooit een plek waar speeltuinslopers, tasjesdieven en andere jonge boefjes naartoe werden gestuurd om af te koelen en, waar de opvoeding dit naliet, te leren dat crimineel huftergedrag NIET KOEL is en dat het je bovendien je vrijheid kost. Dat is echter: veranderd. Anonieme (oud-)medewerkers van de jeugdbajes in Nijmegen, waar het afgelopen halfjaar onder andere kokend water over een medewerker werd gegooid en een beveiliger werd neergestoken (en dat soort shit is dus niet uniek), doen daarover hun verhaal bij Omroep Gelderland. De onveiligheid neemt toe en dat is voor een groot deel te wijten aan het toenemende aantal prikpubers. Een van de quotes: 'Vroeger had je van de tachtig jongeren één met een levensdelict. Tegenwoordig heb je er op elke groep eentje zitten. Het wordt met de jaren steeds gewelddadiger'. Tel bij die verharding een gillend tekort aan personeel op en je krijgt de terrorcocktail je nu hebt: hoge werkdruk, geweldsincidenten, PTSS bij medewerkers, ziekteverzuim, onkundige zzp'ers om de personeelstekorten aan te vullen, dagbesteding en therapie die niet doorgaan, nog meer geweldsincidenten en uiteindelijk komen ook de paar niet-gangsterkids er als meedogenloze gangsterkids uit. Jeugdcriminaliteit, afschaffen!