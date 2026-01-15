Fotonoot: voor het gebrek aan diversiteit op bovenstaande foto moet u zijn bij Elon Musks Grok

U vraagt, het Nibud onderzoekt. We moesten toch eens weten: wat hebben we nou aan 18-jarigen? Het korte antwoord is NIKS. Het lange antwoord is ook NIKS maar dan met een financiële onderbouwing van het Nibud. Gezinnen - de ouders voornamelijk - worden compleet verwoest als zoon- of dochterlief 18 jaar wordt. U weet dat. Vanaf hun 18e praten kinderen jongvolwassenen niet meer tegen u, willen ze de nieuwste playstation met de nieuwste GTA, gaat het alweer mis op school, krijgen ze een heel duur vriendinnetje dat ook al 18 is en handtasjes en nagellak wil van uw zoon, krijgen ze een vreselijk joch met sluik haar voor z'n ogen en pukkels op z'n neus als vriendje, moeten ze een beugel, gaan ze zeiken om de duurste verzorgingsproducten, crèmetjes en make-up, maken ze kennis met het uitgaansleven waar u dan voor mag lappen zodat uw flappen in de handen van drugsdealers kan belanden, worden ze helemaal hysterisch als u het waagt te zeggen dat ze hun bord leeg moeten eten (en even naar het aanrecht brengen graag, IN de vaatwasser, niet OP), doen ze aan algehele stommiteiten, willen ze een huisfeestje geven, komen ze laat thuis, slapen ze uit, skippen ze school, voelen ze geen enkele verantwoordelijkheid maar nemen ze de meest bizarre beslissingen zoals een tussenjaar nemen of sociale wetenschappen studeren EN doen ze continu alsof U achterlijk bent. Zo zit het met 18-jarigen en dan komt dat Nibud-rapport er nog bij: de kinderbijslag stopt, het kindgebonden budget valt weg, zorgverzekering komt er juist bij en wat te denken van een dure studie. Ze kosten alleen maar geld en dat geldt voor arm én rijk. Uiteraard raakt het alleenstaande ouders in de bijstand nog het hardst.

18-jarigen zijn de houtrot van het veilige huisje waarin uw gezin het 18 jaar lang zo fijn had. Wij zien derhalve maar één oplossing voor dit gigantische probleem. Beste ouders van Nederland, zorg er nou gewoon voor dat Vlinder, Bobby, Boyke, Bikkel, Tammie, Tess, Fientje, Zoë-Zena-Cavia-Emmalien en Mootje nooit 18 worden. Of (maar dat is misschien al te rigoureus en conservatief en hangt bovendien voor een groot deel af van de mate waarin u uw kind liefhebt): laat ze kostgeld betalen en geef ze huishoudelijke taken.