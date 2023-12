Deze tweet hadden wij dan weer gemist, omdat wij al lang geblokkeerd zijn door Sidney Smeets (zeker te oud) maar dankzij het Nederlands Dagblad is hij toch aan de vergetelheid onttrokken. Ex-D66-Kamerlid Sidney Smeets heeft kennelijk gereageerd op een drie jaar oud (voor zijn doen jong, we gaan al, red.) filmpje waarin Kees van der Staaij mensen een fijne Kerst toewenst (en iets over Betlehem zingt wegens ies koeltoer). "Een opmerking van oud-Kamerlid Sidney Smeets (D66) over het gezin van Kees van der Staaij, schiet christenen in het verkeerde keelgat. Ook de zoon van Van der Staaij reageert."