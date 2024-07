Eigenlijk zijn alle andere mensen kut. Kijk maar naar het verkeer. Hoe ze rijden. Of hypocriet naar Berlijn vliegen omdat de kaartjes gratis zijn. Of optimaal hun demente partner uitbuiten. Alleen maar omdat hij president is en je als vrouw geen idee hebt wat je moet na de overgang.

Eigenlijk heb je niets aan andere mensen. Nou ja, behalve dan dat je ergens je facturen heen moet sturen. En om te neuken.