Amsterdam, is poep op de stoep, gajes in de straten, je bent op je hoede. Kades storten in, parkeerplaatsen verdwijnen nog sneller dan de ijsberen en een derde van de wegen ligt permanent open. Amsterdam is onderhand een grote omleiding voor iedereen die het waagt een praktisch beroep te hebben. Wethouders luisteren alleen nog naar de Adriaan van Dissen die de grachtengordels bevolken. Gewone burgers, daar luister je niet naar, die maak je het leven zuur. Voor je het weet hebben ze het gore lef om hun stoepje op te vrolijken met fleurige bloemen. Dat kan toch niet? Hier kutburger, heb je een prent! Recht in je bek! Ondertussen oppert de wethouder met misplaatste zelfingenomenheid dat minder boetes ook kan betekenen dat het beleid geslaagd is. Ja, als je je burgers het liefst als een getraumatiseerde poedel helemaal achterin zijn hok wilt hebben. Want die rebelse Amsterdammer van weleer leeft een gepacificeerd leventje in de randen van de geschiedenisboeken. Of Purmerend. Of hoe die plaatsen maar heten.